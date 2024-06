Boban protagonista a Federico Buffa Talks

Nei giorni in cui si gioca UEFA Euro 2024, prosegue il viaggio di Federico Buffa Talks, la produzione originale Sky Sport condotta da Federico Buffa e Federico Ferri, direttore responsabile Sky Sport. Dopo Campioni 2021 Rewind. Speciale Mister Condò: storia di un trionfo, L’Uomo della Domenica - Discorso su due piedi: Luciano Spalletti, il maledetto toscano, Storie di Europei – tutte disponibili on demand - arrivano due nuovi episodi di Federico Buffa Talks dedicati alla leggenda croata Zvonimir Boban. Primo episodio in onda dal 21 giugno, il secondo dal 28 giugno su Sky e in streaming su NOW.

Personaggio carismatico, calciatore raffinato, uomo determinato: Zvonimir Boban è questo e molto più. Leader e protagonista in campo e fuori, l’ex calciatore del Milan, che da settembre tornerà nella squadra di Sky Sport per la nuova UEFA Champions League, è sempre stato maestro nel dosare poche parole per esprimere idee molto chiare su tutto, dal calcio, alla politica, alla guerra. L’incontro con Federico Buffa e Federico Ferri si snoderà attraverso le tappe fondamentali di “Zorro”, dall’inizio della sua carriera all’Hajduk Spalato al trasferimento alla Dinamo Zagabria, prima del passaggio al Milan nel 1991, dove resterà per nove stagioni diventando uno dei protagonisti del grande ciclo vincente rossonero degli Anni 90. Milan ma non solo, perché il calciatore e l’uomo diventeranno anche simbolo della nazionale croata, della quale sarà il primo a portare la fascia di capitano nell’Europeo del 1996 dopo aver indossato la maglia della Jugoslavia, con cui vince il Mondiale Under 20 del 1987 in Cile. “Dentro di me sentivo che dovevo giocare a calcio, che ero troppo bello e che avevo un talento diverso”, racconta Boban, in un percorso che lo porterà a raccontare i dolorosi anni della guerra anche attraverso il ricordo del grande amico serbo, Sinisa Mihajlovic, scomparso nel 2022.

La prima puntata di Federico Buffa Talks: Zvonimir Boban, dal 21 giugno alle 23 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, si soffermerà sull’infanzia, la crescita calcistica dai primi i tiri al pallone fino alla Dinamo Zagabria, i compagni e amici che hanno lasciato un segno nella sua vita, i valori della libertà e della giustizia. Il viaggio prosegue con la seconda puntata, dal 28 giugno alle 21.15 sugli stessi canali, un trattato d’amore per il calcio, a partire dalla sua storia d’amore con il Milan fino alla sua seconda vita da dirigente.