Tennis, il torneo di Wimbledon in esclusiva su Sky e Now

L’evento più atteso e prestigioso del tennis mondiale sta arrivando: dal 1° al 14 luglio la 137ª edizione del torneo di Wimbledon, “The Championships” per eccellenza, è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Nella Casa dello Sport di Sky, una copertura mai così ricca: saranno 750 le ore di diretta tra partite e studi di analisi e commento. Due settimane di full immersion tennistica con le sfide di singolare e doppio del tabellone maschile e femminile. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi. Al commento una squadra di grandi campioni, a partire da Boris Becker, per tre volte vincitore di Wimbledon, insieme a Ivan Ljubicic, Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta e gli altri grandi nomi del tennis su Sky.

10 CANALI PER WIMBLEDON - Su Sky Sport sarà l’edizione di Wimbledon più ricca e completa di sempre: saranno circa 750, infatti, le ore di programmazione live su ben 10 canali: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e i canali Sky Sport dal 252 al 257, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre a Sky Sport 4K.

I due principali riferimenti saranno Sky Sport Tennis (203), con l’intero programma del Centre Court, e Sky Sport Arena (204), con la scelta dei match più interessanti degli altri campi.

Sky Sport Tennis ospiterà anche Sky Tennis Show, lo studio che aprirà il programma del Centre Court, accompagnandolo fra una partita e l’altra fino a chiudere la giornata di gara, sempre in diretta dall’avveniristico studio Sky dotato della realtà virtuale e delle video analisi con lo Sky Sport Tech, con commenti, interviste ed il contributo degli inviati di Sky in collegamento dalla terrazza con vista sui campi di Wimbledon.

I 6 canali Sky Sport dal 252 al 257 saranno invece dedicati a tutte le altre sfide sui vari campi dell’All England Club, per gustarsi le emozioni e i match più interessanti. Anche Sky Sport Uno sarà dedicato a Wimbledon per tutte e due le settimane del torneo, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky trasmessi in diretta. E non è tutto, perché grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono Wimbledon. Su Sky Sport 24, inoltre, lungo tutta la giornata, notizie, highlights delle partite e aggiornamenti continui con gli inviati a Londra. A fine giornata, infine, l’appuntamento con il magazine The Insider - Wimbledon, per rivivere i momenti più emozionanti.

DREAM TEAM – Grandi nomi del tennis mondiale racconteranno i 14 giorni di incontri su Sky: a partire dal grande ritorno di Boris Becker, per tre volte campione a Wimbledon (nel 1985, 1986 e 1989), che commenterà le fasi decisive del torneo. Ivan Ljubicic, già numero 3 del mondo e allenatore di campioni del calibro di Roger Federer, sarà a Londra per analizzare i colpi e le strategie dei tennisti in campo; Paolo Bertolucci, il “braccio d’oro” dell’Italia vincitrice della Coppa Davis 1976, sarà al microfono per raccontare in telecronaca le sfide più importanti, mentre Flavia Pennetta, campionessa agli US Open 2015 e per quattro volte trionfatrice in Fed Cup con la Nazionale azzurra, nella prima settimana del torneo farà il punto tecnico con un occhio di riguardo, in particolare, al cammino degli italiani. La squadra tennis di Sky sarà completata da Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Laura Garrone, Gianluca Pozzi, Niccolò Cotto, Marco Crugnola e Andrea Arnaboldi. In telecronaca si alterneranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Andrea Paventi, Niccolò Ramella e Gaia Brunelli. A Londra ci saranno due inviati: Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro, pronti a cogliere ogni dettaglio prima, durante e dopo i match.

LA GIORNATA TIPO - La giornata di Wimbledon inizierà presto, con le dirette dei primi incontri nella tarda mattinata e i collegamenti con Londra nel corso degli appuntamenti con le news di Sky Sport 24, che proseguiranno per tutto il giorno. Il salotto più prestigioso della sede Sky di Milano Santa Giulia, l’avanzatissimo Studio 2 che sfrutterà la realtà virtuale e le video analisi di Sky Sport Tech, ospiterà le due edizioni di Sky Tennis Show che accompagneranno le giornate di gara. Alle 14, su Sky Sport Tennis, lo studio condotto da Dalila Setti che presenterà la giornata poco prima che inizi ad animarsi il Central Court. Alla fine dell’ultima sfida di giornata arriveranno poi le analisi, i commenti e le interviste nello studio riassuntivo condotto da Eleonora Cottarelli. Da non perdere, infine, l’appuntamento giornaliero con il magazine The Insider - Wimbledon: in mezz’ora, al termine di ogni giornata, gli highlights degli incontri più importanti con interviste esclusive e il racconto di ciò che succede dietro le quinte del torneo.