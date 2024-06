“Torniamo a Berlino, Italia”, la nuova clip di Sky

Tempo di ottavi di finale a UEFA Euro 2024, con gli Azzurri di Luciano Spalletti che aprono la fase a eliminazione diretta. Per l’occasione, Sky Sport ha realizzato la super clip “Torniamo a Berlino, Italia”, in onda da oggi con la voce di Alessandro Del Piero e le pennellate di Pako Bono. Un “live painting” realizzato negli studi di Sky Sport che unisce idealmente la rete di Del Piero nella semifinale Italia-Germania di Dortmund nel 2006 e quella di Mattia Zaccagni contro la Croazia, che riporta l’Italia a Berlino a distanza di 18 anni.

LA SUPER CLIP - Pennellate d’azzurro, traiettorie artistiche che dipingono due pezzi di storia, lontani nel tempo ma vicini nell’emozione, della Nazionale italiana. Due momenti che Sky Sport ha raccontato con le voci di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Stessa destinazione: Berlino. L’idea della copertina che presenta Italia-Svizzera, nasce da una dichiarazione di Mattia Zaccagni pochi minuti dopo aver segnato il gol contro la Croazia senza il quale - a conti fatti - l’Italia oggi sarebbe eliminata. “Alex Del Piero è il mio idolo, avevo il suo poster in camera” ha detto Zaccagni ai microfoni di Sky Sport, quando gli è stata sottolineata la somiglianza tra il suo gol e l’iconica rete di Del Piero a Dortmund nel 2006, che mandò l’Italia in finale mondiale, con quello storico “chiudete le valigie, andiamo a Berlino!” urlato da Fabio Caressa. Da Berlino a Berlino la coincidenza è impressionante nel rivedere in sovrapposizione le immagini dei due gol: palla allargata sulla sinistra, destro a giro sul palo lontano che supera un portiere vestito d’arancione (all’epoca era Lehmann, oggi Livakovic) e si infila sotto l’incrocio. Una meravigliosa suggestione azzurra.

Dopo la partita Alex Del Piero ha chiamato Mattia Zaccagni per fargli i complimenti, emozionando l’esterno della Lazio che avrà ripensato a quel bambino che attaccava i poster di Alex nella sua camera. Ed è proprio sintonizzandosi sulla linea di queste emozioni che Sky ha chiesto a Del Piero, oggi super star della squadra di Sky Sport, di prestare la voce a questa clip che ci fa rivivere in una sola scena i due momenti, distanti 18 anni tra loro. Pennellate d’azzurro su tela bianca, come quelle di Pako Bono, l’artista che con il suo tratto ha raccontato queste due storie così lontane ma così vicine trasformandole in arte, in un “live painting” realizzato negli studi di Sky. In sottofondo, non poteva che esserci la voce di un altro artista delle telecronache e del suo compagno campione del mondo: “Torniamo a Berlino”.

La super clip “Torniamo a Berlino, Italia” è una produzione Sky Sport, interamente realizzata “in house”, da Federico Salerno, shooting curato da Massimo Previti. La voce è di Alessandro Del Piero sul testo di Gianluigi Bagnulo, dipinta da Pako Bono. La corsa al titolo di Campione d’Europa continua con le partite degli ottavi di UEFA Euro 2024, da vivere interamente su Sky e in streaming su NOW. Solo su Sky sarà possibile vedere tutte le otto partite degli ottavi di finale di Uefa Euro 2024, a cominciare da Italia-Svizzera, con pre partita dalle 17, anche in 4K.