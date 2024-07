Spagna- Inghilterra con gli Europlay 2024

La finale del campionato europeo sarà tra Spagna e Inghilterra, domenica 14 luglio alle ore 21, all’Olympiastadion di Berlino. “Gli Europlay 2024, L’altra Nazionale” seguiranno quest’ultima sfida in diretta su RaiPlay dalle 20.40. Accanto a Michela Giraud, al timone del talk ironico e leggero che in un’atmosfera familiare e spontanea per sette incontri ha accompagnato Euro 2024, anche gli attori Giulia Vecchio, Miriam Candurro e Ubaldo Pantani che insieme a Manuel Pascali ex difensore della squadra scozzese del Kilmarnock - oggi allenatore sportivo- e all’ex arbitro Cristian Zanzi racconteranno, tra commenti e battute, un match ancora apertissimo con i Tre Leoni che puntano al primo successo dopo la sconfitta del 2021 contro gli Azzurri a Wembley e le Furie Rosse che sognano il quarto titolo continentale della loro storia.