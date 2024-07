K-Pop Idols: le prime immagino della docuserie AppleTV+

Apple TV+ ha svelato le prime immagini di K-Pop Idols , il nuovo documentario in sei parti che farà il suo debutto il 30 agosto per offrire al pubblico un pass backstage senza precedenti per il dietro le quinte alla realtà altamente competitiva del mondo K-pop.

Lo sfarzo incontra la grinta, mentre sul palco gli artisti K-pop Jessi, CRAVITY e BLACKSWAN danno tutto ciò che hanno a una forma d'arte che non richiede niente di meno della perfezione. Nel corso di sei episodi, la serie segue le superstar superare le sfide per arrivare al successo e abbattere le barriere culturali e musicali nel mondo del K-pop grazie alla passione, alla creatività e alla determinazione con cui inseguono i loro sogni.

K-Pop Idols è prodotto per Apple TV+ da Matador Content di Boat Rocker con il produttore esecutivo, vincitore dell'Emmy, Todd Lubin ("Billy Eilish: The World's a Little Blurry") e Jack Turner ("War Game"), insieme al premio Emmy Award Jay Peterson ("Billy Eilish: The World's a Little Blurry"), Bradley Cramp ("Lord of War"), Chris Kasick ("Citizen Sleuth"), Eric Yujin Kim ("Undoing"), Sue Kim ("The Speed ??Cubers") ed Elise Chung ("Bling Empire").