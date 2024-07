Silo: la seconda stagione arriverà il 15 novembre su Apple TV+

Al Comic-Con di San Diego,ha annunciato via Cinefilos.it che la seconda stagione ditornerà il 15 novembre con("The White Lotus") che si unirà al cast. La notizia è stata svelata durante uno speciale panel che ha ospitato l'incontro tra il pubblico e la protagonista della serie - anche produttrice esecutiva - Rebecca Ferguson, Common, il creatore e showrunner Graham Yost e il produttore esecutivo Hugh Howey, arricchito da un'apparizione a sorpresa di Zahn. La nuova stagione "Silo" farà il suo debutto su Apple TV+ con il primo episodio dei dieci totali, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 17 gennaio 2025. Silo ", basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey, bestseller del New York Times, "Wool", racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa posta un miglio sottoterra li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta l'ingegnere Juliette che cerca risposte sull'omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità.