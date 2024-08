Prime Video annuncia la data di uscita di Citadel: Honey Bunny

Prime Video ha annunciato oggi via Cinefilos.it che l'attesissima serie Original Citadel: Honey Bunny debutterà il 7 novembre. La serie indiana dal mondo di Citadel è diretta da Raj & DK (Raj Nidimoru e Krishna DK) e scritta da Sita R. Menon , insieme a Raj & DK. La serie è prodotta da D2R Films, Amazon MGM Studios e vede i Fratelli Russo, con la loro AGBO, come produttori esecutivi. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes di AGBO, insieme a David Weil (Hunters) sono executive producer di Citadel: Honey Bunny e di tutte le serie nel mondo di Citadel.

Anche Midnight Radio è executive producer. La serie vede come protagonisti i talentuosi Varun Dhawane Samantha e il sempre più poliedrico Kay Kay Menon, affiancati da un cast d’eccezione, che include Simran, Saqib Saleem, Sikandar Kher, Soham Majumdar, Shivankit Parihar e Kashvi Majmundar. Citadel: Honey Bunny debutterà in esclusiva su Prime Video in India e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo il 7 novembre.

Prime Video ha confermato la data di debutto della serie in occasione di un evento emozionante a cui hanno partecipato i fan di Varun, Samantha e Raj & DK, i quali hanno potuto assistere e partecipare all’originale e gigantesco svelamento della data di uscita della serie. Il servizio ha, inoltre, presentato un emozionante teaser che mostra una sequenza di azione autentica non-stop, performance impeccabili e la portata visiva della nuova serie che sarà per il pubblico come un giro sulle montagne russe quando uscirà a novembre. Citadel: Honey Bunny ha una trama avvincente, che fonde gli elementi adrenalinici di un grintoso action thriller di spionaggio con una toccante storia d’amore, il tutto ambientato nella vibrante cornice degli anni ‘90.

La prima stagione di Citadel, interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, insieme a Stanley Tucci e Lesley Manville, ha debuttato nel 2023 con successo internazionale, ed è diventata la seconda nuova serie originale di Prime Video più vista fuori dagli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo, dopo 24 giorni. Citadel e le successive serie action-espionageOriginal vantano la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo e attraversano il mondo, sviluppando la storia dell’agenzia di spionaggio Citadel e della potente organizzazione rivale, Manticore. Ogni serie nata dal mondo Citadel ha per protagonisti talenti nazionali ed è creata, prodotta, e girata nel territorio in cui è ambientata, dando a ciascuno show una cifra stilistica unica e un’identità culturale decisa e radicata nel Paese d’origine. La serie Original italiana Citadel: Diana, disponibile dal 10 ottobre 2024, è la seconda a debuttare nel mondo di Citadel e sarà seguita dalla serie indiana Citadel: Honey Bunny, con Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu, il 7 novembre 2024. La produzione della seconda stagione di Citadel, interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, inizierà quest’anno, con Joe Russo alla regia.