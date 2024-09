Il Bello del Calcio fa 13 con una squadra fortissima

Ancora una volta il battesimo del lunedì sera sarà affidato a Gigi e Ross, due volti della tv nazionale che ormai trovano casa nel format guidato dalla conduttrice Claudia Mercurio. Le musiche saranno affidate a Luca Sepe e la sua Melarido Band. Ad impreziosire lo studio ci saranno gli sketch e le performance canore di Ciro Salatino, oltre alla consueta postazione di Radio Marte, partner del programma, affidata al giornalista Gianluca Gifuni che anche quest’anno parteciperà agli intensi e appassionati dibattiti proposti da “Il Bello del Calcio”. Tanti ospiti illustri arricchiranno le numerose puntate, un mix di giornalisti, ex calciatori, dirigenti e personalità di vario tipo: Pierpaolo Marino, Stefan Schwoch, Fulvio Collovati, Massimo Giletti, Francesco Oppini, Ivan Zazzaroni, Franco Ordine, Fabrizio Biasin, Eraldo Pecci, Edoardo Reja, Francesco Modugno, Gianluca Gifuni, Enrico Fedele, Nando Orsi, Roberto Rambaudi, Maurizio De Giovanni, Francesco Marolda, Gianluca Monti, Gennaro Arpaia, Massimo D'Alessandro e tante altre special guest che si alterneranno agli ospiti fissi. Giochi, sondaggi, pensieri s’intrecceranno anche con i canali social del Bello del Calcio, con l’obiettivo di sviluppare un’interazione costante con i telespettatori. “La nostra linea editoriale è la libertà di pensiero e d’espressione, la forza è la diversità”, ha spiegato Claudia Mercurio mentre Schwoch ha ribadito la bellezza della città che incanta gli ospiti: “Quando vengono qui, nessuno vuole andare via”.

La prima puntata di lunedì prossimo avrà subito delle novità: il giornalista di 7Gold Francesco Oppini e poi la reunion tra due pezzi di storia del Napoli come Edoardo Reja e Pierpaolo Marino che ha commentato: “Sarà emozionante, poi vi racconto che stavo prendendo Schwoch come protagonista della rinascita del Napoli, poi ringrazio Calaiò che ci ha trascinato”. Le vicende del Calcio Napoli trovano spazio su Televomero anche il giovedì sera, con il format “Giochiamo d’anticipo” condotto da Gianluca Vigliotti, che si porrà un po’ a metà tra l’analisi dell’ultima gara di campionato e la proiezione verso la prossima sfida del Napoli. Per il tredicesimo anno consecutivo non lasciamo soli i tifosi azzurri, il lunedì e il giovedì la loro passione avrà una casa pronta ad aspettarli con il ritorno del Bello del Calcio e Giochiamo D’Anticipo.