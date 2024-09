Arriva su SKY e Now The Penguin

Personaggio senza scrupoli, gangster iconico nella sua mostruosità, il Pinguino zoppica, inquieta e ipnotizza in una Gotham city in cui la lotta per il potere si fa sempre più spietata. È l’iconica nemesi di Batman, interpretata dal candidato al premio Oscar Colin Farrell, il protagonista assoluto del primo spin-off del blockbuster The Batman basato sui personaggi della DC Comics, The Penguin, in partenza domani, 20 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Il secondo episodio andrà in onda lunedì 30 settembre e, a seguire, ogni lunedì una nuova puntata su Sky Atlantic, sempre disponibile on demand e in streaming.