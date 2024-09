Serie B, Spezia-Carrarese gratis in tv

Sarà il derby tra Spezia e Carrarese il match settimanale di Serie BKT che DAZN trasmetterà in modalità gratuita per il sesto turno di campionato. In programma domenica 22 settembre alle 15.00, la partita vedrà lo Spezia cercare il ritorno alla vittoria dopo il pareggio con la Cremonese di sabato scorso, mentre la squadra allenata da Antonio Calabro andrà alla ricerca dei 3 punti dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Sassuolo. I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.