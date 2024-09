Anthony Joshua sfida Daniel Dubois, grande evento a Londra

La Riyadh Season si prepara a sbarcare per la prima volta a Londra con una serata di pugilato che promette emozioni a non finire sabato 21 settembre dalle ore 16:30 in diretta su Dazn. Annunciato dal Ministro Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority (GEA) del Regno dell'Arabia Saudita, la “Riyadh Season - Wembley Stadium Edition” rappresenterà uno dei momenti più attesi della stagione pugilistica globale, e si terrà in una delle location sportive più iconiche del Regno Unito, il Wembley Stadium.

“Riyadh Season – Wembley Stadium Edition” sarà trasmessa su DAZN in pay-per-view in tutto il mondo. Il commento tecnico italiano sarà affidato alle voci di Nicolò Pavesi e Alessandro Duran, che accompagneranno gli spettatori attraverso ogni fase degli incontri. L’evento di Wembley rappresenta un’ulteriore espansione del Riyadh Season a livello globale, portando una serata di pugilato senza precedenti direttamente nelle case degli appassionati.

Il match di punta, in programma dalle 20:00 circa, vedrà Anthony Joshua sfidare Daniel Dubois per il titolo IBF dei pesi massimi, in uno scontro storico che unirà il meglio del pugilato britannico a uno spettacolo di livello internazionale. Oltre al main event, la card vedrà scontri tra alcuni dei più importanti pugili britannici, come la sfida tra Joshua Buatsi e Willy Hutchinson per il titolo WBO interim dei pesi massimi leggeri, il duello fra Hamzah Sheeraz e Tyler Denny per il titolo europeo dei pesi medi e quello tra Mark Chamberlain e Josh Padley per la categoria dei pesi leggeri. L’irlandese Anthony Cacace invece difenderà i suoi titoli mondiali dei super piuma contro Josh Warrington, in un incontro che si preannuncia senza esclusione di colpi, mentre Liam Smith affronterà Josh Kelly, in un confronto tra la vecchia guardia e la nuova nella categoria dei pesi medi. Questa serata di combattimenti a Londra rappresenta la seconda "Riyadh Season Card" a essere ospitata al di fuori dell'Arabia Saudita, con la prima svoltasi negli Stati Uniti a Los Angeles il 3 agosto, dove Terence Crawford e Israil Madrimov si sono sfidati per il titolo WBA e WBO interim dei pesi superwelter.