Serie A, record di ascolti in tv per la quinta giornata

Record di ascolti per DAZN: la quinta giornata di Serie A Enilive 24/25 tiene incollati oltre 6.100.000 tifosi (6.119.354). Durante la scorsa stagione, un risultato simile si era ottenuto solo alla nona giornata quando, il 22 ottobre, si disputò Milan-Juventus con il match che fu deciso proprio da un goal dell’ex, Locatelli. Dopo l’avvio di metà agosto, ora la nuova stagione di Serie A scalda i motori e comincia ad entrare nel vivo, con il pubblico di tifosi che rimangono di fronte allo schermo per seguire un campionato che, sebbene si sia solo alla quinta giornata, sembra promettere bene in termini di soprese e colpi di scena.