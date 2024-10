Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, la recensione della serie sugli 883

Creata e diretta da Sydney Sibilia , il regista della trilogia di Smetto quando voglio , Hanno ucciso l'Uomo Ragno ripercorre le origini di uno dei gruppi musicali più amati d'Italia, portandoci direttamente in quell'epoca di passaggio a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio del decennio successivo. Prodotta dallo stesso Sibilia in compagnia del fedele Matteo Rovere , la serie racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto , due giovani pieni di talento, che lottano per affermarsi nel mondo della musica. La serie Sky Original arriverà infatti su Sky a partire da venerdì 11 ottobre.

Ad interpretare i due ragazzi sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

Ambientata nella Pavia di fine anni '80, la serie segue le vicende di Max, un giovane appassionato di fumetti e musica americana che, bocciato a scuola e costretto a trascorrere l'estate in città, inizia a comporre quasi per caso, per conquistare il cuore di una bella liceale di cui si è invaghito.

Le sue peripezie lo porteranno poi all'incontro con Mauro, ragazzo carismatico e pieno di energia, nonché suo nuovo compagno di banco. Incontro che trascinerà entrambi nel mondo della musica e a un progetto destinato al successo. Nel segno dell'amicizia, delle aspirazioni, ma anche delle difficoltà legate all'impatto della fama. Attraverso flashback e momenti di pura energia, che ripercorrono le tappe fondamentali degli esordi di uno dei gruppi musicali più iconici della musica italiana.

Hanno ucciso l'uomo ragno funziona grazie alla carica di leggerezza e nostalgia con cui affronta il materiale narrativo. Per le sue ingenuità, il "disimpegno", per il suo voice over. Per la sua natura di modesta, ma preziosa capsula della memoria per la quale è davvero impossibile non provare un po' di affetto.