Sky Sport, ascolti record: la migliore domenica degli ultimi tre anni

È stata la migliore domenica degli ultimi tre anni quella appena trascorsa nella Casa dello Sport di Sky, che ha totalizzato il 5,3% di share tv grazie ad ascolti record per Serie A e Formula 1 e al trend crescente della MotoGP. In particolare, il big match Inter-Juventus – dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 - ha ottenuto in total audience 1 milione 937 mila* spettatori medi complessivi e 2 milioni 655 mila** spettatori unici, con l’11,5% di share tv. È il miglior risultato per un match di calcio dalla stagione 2021/2022. Ascolti al top in total audience anche per gli studi: l’appuntamento con Sky Calcio Club, dalle 20, ha raccolto davanti alla tv 272 mila* spettatori medi complessivi.