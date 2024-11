Trailer della nuova serie thriller The Agency

Paramount+ ha diffuso il trailer di The Agency , l'attesissimo thriller politico di spionaggio di SHOWTIME®. La serie debutterà sabato 30 novembre con i primi due episodi in streaming su Paramount+ in Italia, oltre che nel Regno Unito, Canada, Australia, Germania, America Latina e Brasile.

Inoltre, Paramount+ ha annunciato che Dominic West si unisce al cast della serie come guest star. West, che interpreterà il direttore della CIA, si unisce a un cast stellare, che comprende il due volte candidato all'Oscar Michael Fassbender e i series regular Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon, Reza Brojerdi e Richard Gere. Il cast ricorrente comprende anche Adam Nagaitis, Ambreen Razia, Bilal Hasna, David Harewood, Kurt Egyiawan, Ray BLK, Sabrina Wu e Tom Vaughan-Lawlor. Hugh Bonneville sarà tra le guest star.

Il nuovo thriller politico, tratto dall'acclamato dramma francese Le Bureau des Legendes, segue Martian (Michael Fassbender), un agente segreto della CIA, a cui viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l'amore che si è lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore, gettando entrambi in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio.

Le Bureau des Legendes è incentrato sulla vita quotidiana e sulle missioni degli agenti del principale servizio di sicurezza esterno francese. Si concentra sul “Bureau des Legendes”, responsabile dell'addestramento e della gestione di agenti sotto copertura in missioni a lungo termine in aree con interessi francesi. Vivendo per anni sotto falsa identità, la missione di questi agenti è quella di individuare e reclutare buone fonti di intelligence. Le Bureau des Legendes è stata creata da Eric Rochant ed è una serie CANAL+ Creation Originale prodotta da TOP - The Originals Productions e Federation Studios.