Arriva da Cinefilos.it il trailer della terza stagione di What If...?, la popolare serie animata targata Marvel Animation. What If…? debutterà il 22 dicembre in streaming su Disney+ con un nuovo episodio disponibile ogni giorno per otto giorni di fila.



La serie animata Marvel What If...? ritorna con la terza stagione, culmine dell’avventura attraverso il multiverso. Il pubblico potrà vedere come i personaggi compiono scelte inaspettate che trasformeranno i loro mondi in spettacolari versioni alternative del MCU. L’Osservatore (con la voce di Jeffrey Wright nella versione originale) guiderà gli spettatori durante la serie che attraversa nuovi generi, straordinari eventi e nuovi incredibili personaggi.