Mythic Quest, la work-comedy di successo torna per la quarta stagione i

Apple TV+ ha annunciato che la quarta stagione della commedia di successo Mythic Quest , dai creatori Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz , farà il suo debutto il 29 gennaio con i primi due episodi seguiti da un nuovo episodio settimanale fino al 26 marzo. La quarta stagione di Mythic Quest ritrova i protagonisti Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis e Naomi Ekperigin sotto le stesse luci fluorescenti dell'ufficio dove il team di Mythic Quest affronta nuove sfide in un panorama videoludico in continua evoluzione, mentre le stelle aumentano, gli ego si scontrano, le relazioni sbocciano e tutti cercano di trovare maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Inoltre, in concomitanza con il season finale della quarta stagione di “Mythic Quest”, la tanto attesa serie antologica, intitolata “Side Quest” (inizialmente nota come “Mere Mortals”), debutterà su Apple TV+ il 26 marzo con tutti e quattro gli episodi. Espansione dell'universo di “Mythic Quest”, “Side Quest” esplora le vite dei dipendenti, dei giocatori e dei fan che sono stati influenzati dal gioco in un formato antologico. La serie ha come protagonisti Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales, Shalta Grant e altri ancora.



Side Quest è sviluppato e prodotto esecutivamente da Ashly Burch, John Howell Harris e Katie McElhenney. Anche Megan Ganz, Rob McElhenney, David Hornsby, Charlie Day, Todd Biermann, Nick Frenkel, Michael Rotenberg, Margaret Boykin e Genevieve Jones sono produttori esecutivi.



“Mythic Quest” è prodotto da McElhenney e Day attraverso RCG, da Michael Rotenberg e Nicholas Frenkel per conto di 3Arts e da Margaret Boykin, Austin Dill e Gérard Guillemot per Ubisoft Film & Television.