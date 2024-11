Arriva la nuova serie Dune: Prophecy

Come apprendiamo da Cinefilos.it si espande l’universo di “Dune” creato dall'acclamato autore Frank Herbert: da lunedì 18 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva Dune: Prophecy, la nuova serie HBO Original e Sky Exclusive ambientata 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides raccontata nei blockbuster di Denis Villeneuve.