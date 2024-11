Dope Thief, il nuovo crime drama in arrivo il 14 marzo

Apple TV+ ha svelato oggi le prime immagini di Dope Thief, il nuovo crime drama creato e prodotto esecutivamente dal candidato all'Oscar Peter Craig (“The Batman” e “Top Gun: Maverick“), prodotto esecutivamente dal candidato all'Oscar Ridley Scott (”Il Gladiatore“, "The Martian", "Blade Runner"), che dirige anche il primo episodio, e dal candidato all'Oscar Brian Tyree Henry (”Atlanta”, "Causeway", "Bullet Train"), che è anche protagonista della serie. “Dope Thief” farà il suo debutto su Apple TV+ il 14 marzo con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino al 25 aprile.



Basata sull'omonimo libro di Dennis Tafoya, la serie segue due delinquenti, amici di vecchia data, che si fingono agenti della DEA per svaligiare una casa sconosciuta nella campagna di Philadelphia. La loro piccola truffa si trasforma in una questione di vita e di morte, quando involontariamente scoprono il più grande corridoio segreto di narcotici della costa orientale.



Il cast che affianca il candidato all'Emmy e al Tony Brian Tyree Henry comprende Wagner Moura (“Narcos”, “Civil War”), Marin Ireland (“The Umbrella Academy”, “Sneaky Pete”), Kate Mulgrew (“Star Trek: Prodigy”, “The Magnificent Meyersons”), Nesta Cooper (“See”), Amir Arison (“The Blacklist”) e il vincitore del Golden Globe Ving Rhames (“Mission: Impossible franchise”).



Da Apple Studios, Dope Thief è una produzione Scott Free ed è prodotta da Craig insieme a Scott, David W. Zucker, Richard Heus, Henry, Jordan Sheehan, Clayton Krueger e Jennifer Wiley-Moxley.