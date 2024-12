Rinnovata ufficialmente la serie Sky Original di Sydney Sibilia sulla leggendaria storia degli 883

Sky rinnova per una seconda stagione la serie Sky Original di Sydney Sibiliasugli 883: come annunciato dal teaser appena rilasciato, è infatti ufficialmente in lavorazione NORD SUD OVEST EST, l’epico finale della leggendaria storia degli 883 dedicato alle vicende che portarono al secondo album della band di Pavia - l’ultimo prima dell’addio di Mauro Repetto. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW.