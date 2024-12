Pio Stellaccio parla del suo Enzo ne L'Amica Geniale

Ha raccolto il testimone di Giovanni Buselli nella quarta stagione de L'Amica Geniale nei panni di Enzo Scanno. Lui è Pio Stellaccio , volto molto noto della tv italiana visto in Il Clan dei Camorristi, Un Professore e Il metodo Fenoglio, e che adesso, per la serie prodotta da Wildside e HBO , veste i panni dell'uomo che, in un mondo perfetto, tutti dovrebbero voler essere e del quale tutte dovrebbero innamorarsi.

L’unico personaggio positivo della serie che ci piacerebbe incontrare è Enzo. Come te lo spieghi?

"Avendo letto i libri, avendo visto le serie precedenti e guardato con attenzione il lavoro di Giovanni Buselli prima di me sul personaggio, capisco perfettamente perché sia così amato. Anche se a volte penso che l’amore verso Enzo Scanno derivi anche un po’ dal paragone con tutti gli altri. Mi riempie di orgoglio, da attore, aver avuto la possibilità di interpretare un personaggio così, soprattutto oggi. Forse in un altro momento storico avrebbe fatto meno rumore. Ci sono dei valori che sono assoluti e prescindono dall’epoca, ma oggi più che mai vedere un uomo come Enzo, con quei valori e quella solidità affettiva che riesce a trasmettere alla compagna che ha accanto ha un significato profondo, e ne sono veramente fiero."

Cosa rappresenta L'Amica Geniale nella tua carriera?

"Non ho mai ricercato la notorietà, mi dà la sensazione di limitazione della mia vita personale, cosa a cui tengo tantissimo, ovvero che la mia vita privata rimanga tale. E allora da una parte c’è questa gioia di aver partecipato a un prodotto che ha un senso rispetto a quello che raccontiamo con questi personaggi, a come il mio personaggio può influire nella vita di qualcun altro, che ci si rispecchia a al quale vuole tendere, in questo caso Enzo, appunto. D’altro canto, ricevere messaggi dall’Australia o dagli Stati Uniti, o vedere il mio nome citato in un articolo in cinese, mi fa un effetto straniante, ma allo stesso tempo nessun effetto. Mi sembra una cosa, per utilizzare un termine infantile, molto bella, ma non mi riempie di un particolare orgoglio né cambia la percezione del mio lavoro, che continuo a fare perché mi piace, perché mi fa stare bene e mi ha aiutato a vincere la timidezza quando, a 18 o 19 anni, ancora arrossivo parlando con le persone. L’Amica Geniale è una pietra miliare nella mia carriera, ma cerco di mantenere comunque un profilo basso."

Una cosa che invece ti riempie di orgoglio è il far parte della Nazionale Attori.

"Io sono ala sinistra, gioco nel ruolo che è stato di Garrincha a Cristiano Ronaldo… sono una specie di attaccante di fascia. E' un sogno che custodivo fin da ragazzo, ho sempre sognato di fare il calciatore e ero anche stato selezionato per una squadra del mio paese che giocava a un buon livello. Erano gli anni in cui stavo cominciando a studiare teatro in maniera più seria, e mi sono reso conto che come calciatore sarei rimasto mediocre, mentre come attore, che poi era la mia passione più profonda, avrei potuto avere la possibilità di entrare a far parte della Nazionale Attori e magari giocare su quei campi di serie A ai quali non avrei mai potuto accedere da calciatore. E così è stato. Ho cominciato con la Nazionale nel 2011 mentre giravo Il Clan dei Camorristi, e da quella prima partita sono passati 13 anni. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo che mi ha dato tante soddisfazioni, principalmente per la beneficenza che riusciamo a fare, in Italia ma anche nel mondo. Ma poi a 40 anni sono riuscito a giocare all’Olimpico, a segnare un gol all’Olimpico, e quando ho realizzato quel sogno di ragazzo, mi sono commosso in campo. Ho anche giocato, da tifoso napoletano, allo stadio Maradona, ho segnato due gol ad Amelia, ex portiere della nazionale, uno dei quali su assist di Christian Maggio ex calciatore del Napoli. Straordinario! È un’esperienza che mi riempie di gioia e di orgoglio, nonostante la mia età, mi riempio di acciacchi, ma non mollo."

Pio Stellaccio è trai protagonisti delle ultime due puntate de L'Amica Geniale: Storia della Bambina Perduta, in onda su RaiUno il 9 dicembre in prima serata.