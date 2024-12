Mercoledì 11 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, Focus celebra l’evento con una programmazione dedicata e un produzione originale a cura di Sport Mediaset - Linee di Vetta - CAI Eagle Team: il richiamo dell’impossibile - in prima serata. Voce narrante dello speciale, Giuseppe Cederna, attore e scrittore, grande appassionato di alpinismo.

Quasi due anni fa, il CAI - dopo una drastica selezione - ha dato vita a un’accademia in cui formare 15 giovani alpinisti, tra ragazzi e ragazze. È nato così l’Eagle Team, un reparto d’eccellenza che, sotto la guida dei più forti alpinisti italiani e internazionali, e con Matteo Della Bordella come tutor d’eccezione, segnerà nuove vie per compiere grandi imprese sulle montagne di tutto il mondo.

Alla vigilia della partenza per la Patagonia di parte del Team, lo speciale ne racconta delusioni e speranze, valori e motivazioni, proprio mentre si trovano nel loro elemento prediletto, la montagna, incrociandoli con le esperienze, i ricordi delle difficoltà e le glorie giovanili del loro grande Maestro.



NEL CORSO DELLA GIORNATA, IL PALINSESTO PREVEDE:

ore 15.15: Patagonia - La vita ai confini del Mondo

ore 16.15: Il mito del Cerro Torre

ore 17.15: L'osservatorio del Pic du Midi

ore 18.15: Alpi - Vivere all'estremo

ore 20.15: Alaska, la terra degli orsi

ore 21.20: Linee di Vetta - CAI Eagle Team: il richiamo dell’impossibile

ore 22.20: K2 - La Gloria e il Segreto

ore 23.30: riproposizione Linee di Vetta - CAI Eagle Team: il richiamo dell’impossibile