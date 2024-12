Sky diventa la casa di TGL, la nuova lega di golf

TGL, che prenderà il via il 7 gennaio su Sky e in streaming su NOW, in diretta dal SoFi Center di Palm Beach Gardens, in Florida, fonde tecnologia e innovazione del golf con modalità senza precedenti. La competizione presenta sei squadre di stelle del golf – Atlanta Drive GC, Boston Common Golf, Jupiter Links Golf Club, Los Angeles Golf Club, New York Golf Club e The Bay Golf Club – impegnate in una stagione che porterà il golf in onda nei giorni di lunedì e martedì e si concluderà il 25 marzo: le squadre si affronteranno in partite di due ore su 15 buche progettate su misura, in un ibrido di azione virtuale e reale, offrendo ai fan l’opportunità di guardare i migliori giocatori del mondo con un’esperienza di visione nuova e coinvolgente. TGL entra a far parte della grande offerta di golf su Sky Sport, che comprende anche DP World Tour, The Masters Tournament, The Open Championship, US Open Championship e Open d’Italia.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky: “Siamo felici di accogliere nella Casa dello Sport un’altra prestigiosa competizione di golf, che negli ultimi anni ha visto crescere la passione del pubblico. Tiger Woods e Rory McIlroy sono due leggende viventi ed è motivo di orgoglio per noi garantire la copertura delle performance dei più grandi campioni al mondo. Lo faremo insieme agli altri Paesi del Gruppo Sky, a dimostrazione di quanto crediamo e continuiamo a investire nello sport”.



Mike McCarley, CEO e fondatore di TMRW Sports e TGL: “In quanto casa del golf nel Regno Unito e in Irlanda, Sky Sports è la sede ideale per TGL per raggiungere i fan che sono abituati a rivolgersi a Sky per trovare i migliori golfisti del mondo sulle piattaforme Sky Sports di tutta Europa. Con cinque golfisti TGL in quattro squadre del Regno Unito e dell'Irlanda, gli appassionati di golf avranno giocatori locali da osservare e nuove squadre da seguire in questa versione veloce del golf che affonda le sue radici nelle tradizioni del gioco”.