Guarda tutto il grande tennis solo su Sky. È il claim che accompagna la nuova campagna di Sky Sport dedicata alla partenza della stagione 2025 del tennis partita in queste settimane con i primi tornei ATP 250 (Brisbane, Hong Kong, Adelaide e Auckland), WTA 500 (Brisbane e Adelaide) e WTA 250 (Auckland e Hobart), la nuova stagione promette spettacolo e una copertura non stop lunga 12 mesi su Sky e in streaming su NOW. Un anno di grandi eventi che comprende tutti i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000, gli ATP 500 e 250, oltre ai WTA 500 e 250, inclusi gli Internazionali BNL d’Italia e le Nitto ATP Finals di Torino; e ancora, il magico appuntamento con Wimbledon, l’adrenalina degli Us Open, le Next Gen ATP Finals, le WTA Finals, oltre ai due grandi appuntamenti visibili sui canali Eurosport disponibili su Sky: gli Australian Open, primo importante evento del nuovo anno di tennis, e il prestigioso Roland Garros.