“Drive Up” debutta su Retequattro

Da giovedì 16 gennaio, in seconda serata, debutta su Retequattro “Drive Up”, il magazine interamente dedicato ai motori ideato dalla redazione di Sportmediaset. Il programma esplorerà a 360° tutto quello che riguarda il mondo dell’automotive: dalle novità del mercato fino alle prove in strada delle ultime uscite. Inoltre, all’interno di ogni episodio l’imperdibile rubrica Mi ritorni in mente, a cura di Giorgio Terruzzi che accompagnerà gli spettatori in un viaggio con le vetture che hanno fatto la storia dell’automobile.