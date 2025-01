"Daida: back to the ocean", il documentario ispirazionale di Rakuten Tv

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro , che si celebra il 4 febbraio , Rakuten TV , una delle principali piattaforme di streaming europee, pubblicherà il documentario “ Daida: Back to the Ocean ”, nominato ai Goya, disponibile gratuitamente in Italia,l Regno Unito, Spagna, Francia e Germania come parte dei suoi Rakuten TV Originals.

Il film racconta lo straordinario viaggio di Daida Ruano, 18 volte campionessa mondiale di windsurf, nella lotta contro la sua sfida più grande: il cancro alle ovaie. Diretto da Pablo Ramírez Bolaños, “Daida: Back to the Ocean” offre uno sguardo intimo e potente su come l'atleta ha affrontato una diagnosi che ha cambiato la sua esitenza, minacciando non solo la sua vita ma anche il suo sogno più intimo. Il documentario è stato celebrato per la sua profondità emotiva e il suo impatto, ottenendo una nomination come Miglior Cortometraggio documentario ai prestigiosi Premi Goya in Spagna.

Una storia ispiratrice di speranza e forza Il viaggio di Daida Ruano risuona ben oltre il mondo dello sport, trasmettendo un messaggio ispiratore di coraggio e perseveranza. Mentre affronta uno dei più grandi avversari della vita, il documentario cattura il suo spirito incrollabile e il suo profondo legame con l'oceano che ha definito la sua carriera e la sua identità. Sensibilizzazione alla Giornata mondiale contro il cancro con Daida “Daida: Back to the Ocean” sarà disponibile in streaming gratuito su Rakuten TV a partire dal 4 febbraio 2025. Per contribuire ad aumentare la visibilità e la consapevolezza della Giornata Mondiale contro il Cancro, Rakuten TV rende disponibile il film gratuitamente nella sua sezione “AVOD” (Advertising Video On Demand). Questa iniziativa garantisce che questa storia potente possa raggiungere il maggior numero possibile di spettatori. La Giornata Mondiale contro il Cancro è uno sforzo internazionale per promuovere la consapevolezza, migliorare l'educazione e ispirare l'azione nella lotta globale contro il cancro.