Il Campionato Mondiale UIM E1 su Dazn

DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, ha annunciato il nuovo accordo pluriennale per i diritti di trasmissione globale della seconda edizione del Campionato Mondiale UIM E1, il primo e unico campionato al mondo di barche elettriche, presentato da PIF. La competizione toccherà città come Como ma anche Doha e Monaco fino a Miami.

La seconda edizione del Campionato Mondiale di E1, supportata anche da personalità quali Didier Drogba, Will Smith, Steve Aoki e Rafael Nadal, sarà trasmessa gratuitamente su DAZN a livello mondiale. Le Finals di ogni tappa saranno commentate anche in italiano.

Grazie a questa partnership - rinnovata dopo una prima entusiasmante stagione culminata con la vittoria del Team Brady, di proprietà della star della NFL Tom Brady - DAZN offrirà a E1 la possibilità di raggiungere un pubblico globale, portando una competizione tanto esclusiva e innovativa a un numero ancora maggiore di fan in tutto il mondo.

L'accordo si arricchisce grazie alla trasmissione, da parte di DAZN, di contenuti esclusivi in collaborazione con la straordinaria rosa di celebri proprietari di E1 e i suoi piloti, uomini e donne.

Rodi Basso, CEO di E1, dichiara: "In E1 siamo guidati dall'innovazione e dal superamento dei limiti del possibile. In DAZN abbiamo trovato un broadcaster che condivide la nostra visione di intrattenimento e di futuro, attraverso il progresso tecnologico e uno spettacolo sportivo unico. In questa seconda stagione continueremo la nostra missione di ridefinire lo stesso concetto di corse sull'acqua, offrendo agli appassionati di sport di tutto il mondo un prodotto avvincente, un mix tra motorsport, intrattenimento e sostenibilità. I fan troveranno spettacolo, suspense e adrenalina mentre le RaceBird prenderanno di nuovo il volo".

Shay Segev, CEO di DAZN Group, commenta: “DAZN ed E1 condividono l’impegno a costruire un’esperienza coinvolgente per i fan di tutto il mondo. Estendendo la nostra partnership con E1, continueremo a offrire un intrattenimento unico nel suo genere, fondendo tecnologia all'avanguardia a uno spettacolo sportivo senza precedenti”.