Coppa Italia basket, la Final Eight 2025 su Dazn

La grande pallacanestro italiana è pronta a regalare grandi emozioni con lo spettacolo della Frecciarossa Final Eight 2025, in programma dal 12 al 16 febbraio, in diretta streaming su DAZN. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket italiano, che vedrà sfidarsi le otto migliori squadre al termine del girone d’andata della stagione di Serie A Unipol 2024/25 in un torneo ad alta intensità per la conquista della Coppa Italia.

Le squadre che si contenderanno la Coppa Italia, sul parquet dell’Inalpi Arena, sono Virtus Segafredo Bologna, EA7 Emporio Armani Milano, Bertram Derthona Tortona, Germani Brescia, Dolomiti Energia Trentino, UNAHOTELS Reggio Emilia, Trapani Shark e Pallacanestro Trieste: squadre di primissimo livello, capaci di esprimere talento, determinazione e rivalità storiche, ingredienti perfetti per offrire spettacolo e partite combattute fino all’ultimo possesso.

In questo scenario carico di adrenalina, anche quest’anno, DAZN, con la collaborazione di LBA e il supporto della FIP, riporterà in campo la DAZN Ref Cam, la speciale telecamera che regalerà agli spettatori una prospettiva di gioco unica: quella degli occhi dell’arbitro in campo. Un ritorno tanto atteso, dopo il grande successo riscosso durante la scorsa edizione, che nelle semifinali e successivamente nella finale maschile del 16 febbraio offrirà ai tifosi da casa un’esperienza ancora più intensa.

“La Frecciarossa Final Eight è un evento chiave per il massimo campionato di basket italiano e per DAZN rappresenta un’occasione straordinaria per far vivere ai tifosi da casa le azioni di gioco da una prospettiva innovativa e moderna” dichiara Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. "In sinergia con LBA, e il supporto di FIP, anche quest’anno porteremo al centro del parquet l’innovazione grazie all’impiego della DAZN Ref Cam. Questo è solo uno degli esempi di come il mix sport- innovazione possa mettersi al servizio del tifoso per rendere ogni partita un’esperienza coinvolgente e immersiva”.

“La conferma della DAZN Ref Cam, introdotta lo scorso anno per la prima volta in una partita di basket italiano, nella produzione delle semifinali e finale di questa Final Eight – afferma il Presidente della Lega Basket Umberto Gandini - è un segno del costante impegno di DAZN e LBA, in collaborazione con la FIP, che ci permette di unire sport ed innovazione come è nel DNA del basket, da sempre all’avanguardia nella introduzione di novità tecnologiche.”

A completare il grande spettacolo della Coppa Italia maschile, alla telecronaca di DAZN ci sarà Matteo Gandini, il quale, per i match di apertura Bologna-Milano del 12 febbraio alle 20:45 e per la finale del 16 febbraio alle 17:15, verrà accompagnato dal commento tecnico di Simone Pianigiani e ad arricchire la copertura della Finale, anche uno speciale pre e postpartita insieme alla Madrina della serata, Giusy Meloni, volto e conduttrice di DAZN, che sarà affiancata da Simone Pianigiani. Insieme porteranno i tifosi collegati da casa nel vivo della Frecciarossa Final Eight 2025, raccontando la cerimonia e premiazione e offrendo approfondimenti e interviste con i protagonisti del torneo. Inoltre, per amplificare ancora di più le emozioni dei tifosi e coinvolgerli al massimo nello spettacolo della Frecciarossa Final Eight 2025, anche quest’anno sbarca sul parquet dell’Inalpi Arena la Fan Zone: attraverso la chat, gli appassionati del grande basket potranno commentare, interagire, partecipare a sondaggi e tifare la propria squadra insieme alla community di fan durante la Finalissima della Coppa Italia maschile.

A contendersi la conquista della Coppa Italia, oltre ai grandi campioni del basket maschile, scenderanno in campo anche quest’anno le campionesse del basket italiano femminile nella Frecciarossa Final Four con in campo Umana Reyer Venezia contro Autosped BCC Derthona e Famila Wuber Schio contro La Molisana Magnolia Campobasso. Le semifinali previste venerdì 14 e la finalissima domenica 16 febbraio saranno visibili su DAZN, anche in modalitá gratuita.