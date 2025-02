Quanto durano le puntate del Festival di Sanremo? Lo svela Carlo Conti in diretta tv

MILANO - Dopo quasi un anno di attesa, torna il Festival di Sanremo che da martedì a sabato incollerà milioni di italiani davanti alla televisione. Il nuovo Direttore artistico e conduttore Carlo Conti è stato ospite nella trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, svelando il minutaggio complessivo delle scalette. L’ex condottore di “Quelli del calcio…” ha provato a innescare la reazione di Carlo Conti, conteggiando la durata delle puntate. “Ci sono 153 minuti di canzoni sommando tutte le 29 canzoni in gara, poi ci sono gli stacchetti, la pubblicità, lo spazio per i conduttori. Alla fine, il conto arriva a 286 minuti, ovvero 4 ore e 46 minuti… che poi è come una puntata di queste… però tu cominci dopo di me”.