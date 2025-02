SURJ Sports Investment ha acquisito una quota di Dazn

SURJ Sports Investment (SURJ), società leader negli investimenti sportivi, ha concordato l’acquisizione di una quota di minoranza di DAZN, leader mondiale nell'intrattenimento sportivo. SURJ e DAZN sono partner ideali, entrambi impegnati nella valorizzazione dello sport per rendere fruibili a livello mondiale eventi dalla portata internazionale. Lanciata nel 2023, SURJ Sports Investment si pone l’obiettivo di investire nello sport per favorire la crescita internazionale e migliorare l'ecosistema sportivo in Arabia Saudita e nel Medio Oriente. La strategia di SURJ va oltre l'investimento diretto per includere altri elementi essenziali come la trasmissione, le piattaforme digitali e le iniziative di coinvolgimento dei tifosi per favorire la partecipazione del pubblico e la crescita a lungo termine dell'industria sportiva.

SURJ era alla ricerca di un partner ufficiale per lo streaming e la trasmissione di contenuti live e on-demand per offrire a un pubblico globale il meglio dello sport saudita e degli eventi con sede in Arabia Saudita. DAZN, disponibile in oltre 200 mercati, ha un’offerta che include gli sport più emozionanti e i campionati più prestigiosi a livello mondiale. L’OTT ha trasformato il modo in cui gli appassionati fruiscono lo sport attraverso una piattaforma che consente loro di guardare, giocare, acquistare e connettersi in un'esperienza coinvolgente e dal facile accesso. Questo accordo trasformativo sosterrà SURJ nel reimmaginare il modo in cui i fan della regione possono interagire con gli sport che amano, in modo da garantire ampi ritorni economici e sociali.

Nell'ambito di questo accordo, SURJ e DAZN lavoreranno a stretto contatto per creare DAZN MENA, una joint venture che sbloccherà nuove opportunità di trasmissione per il crescente settore sportivo dell'Arabia Saudita e accelererà l'accesso dei fan ai contenuti in diretta e on-demand. La partnership mira a rafforzare l'Arabia Saudita come mercato leader per gli investimenti sportivi, capitalizzando al contempo la significativa crescita della domanda di trasmissioni sportive di alta qualità.

Danny Townsend, CEO di SURJ Sports Investment, dichiara: “DAZN si è affermata come la piattaforma sportiva globale di riferimento e, grazie ai significativi successi che ha registrato negli ultimi anni, questa è un'opportunità davvero entusiasmante per portare più sport ai fan e al pubblico di tutto il mondo. SURJ sostiene la leadership di DAZN e la nostra partnership accelererà la sua crescita e capitalizzerà la significativa e crescente domanda di trasmissioni sportive di alta qualità. Questo investimento aiuterà SURJ a realizzare il proprio mandato, quello di guidare il coinvolgimento dei fan, incoraggiare la partecipazione sportiva e sbloccare le opportunità di successo, oltre a valorizzare ulteriormente la regione come destinazione per gli sport di livello mondiale.”

Shay Segev, CEO di DAZN, commenta: “DAZN è l'unica piattaforma di intrattenimento veramente globale dedicata allo sport, il che ci rende perfettamente posizionati per espandere l'accesso ai contenuti sportivi a livello globale dal crescente settore sportivo dell'Arabia Saudita. Come parte della joint venture DAZN MENA, DAZN si impegna a massimizzare la portata e l'accessibilità dello sport, offrendo al contempo la migliore esperienza di intrattenimento a una comunità globale di fan appassionati. Questa è una partnership fondamentale per il Gruppo, destinata a trasformare il panorama dell'intrattenimento sportivo in Arabia Saudita e nella regione in generale”.