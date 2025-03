Champions, ottimi ascolti su Sky

Ottimi ascolti ieri su Sky per le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che hanno raccolto complessivamente 1 milione 619 mila spettatori in Total Audience. Inter-Feyenoord, alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, ha ottenuto 726mila spettatori in Total Audience. Molto bene anche Liverpool-PSG, alla stessa ora su Sky Sport 253, che ha raccolto 430 mila spettatori in Total Audience, con un picco di 900 mila spettatori durante i calci di rigore

