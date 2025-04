Domenica di ascolti super su Sky

Una nuova, grande domenica di ascolti per lo sport su Sky. Vola oltre i due milioni la MotoGP, con il Gran Premio del Qatar, in onda alle 19 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8, che totalizza 2,1 milioni telespettatori medi complessivi in Total Audience* con il 13,4% di share TV. Ottima performance anche per la F1, con il Gran Premio del Bahrain, in diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, visto da 1,4 milioni di telespettatori medi complessivi in Total Audience* con il 10,6% di share TV. Miglior ascolto stagionale per il tennis su Sky, con la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Musetti e Alcaraz, dalle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, che ha fatto registrare 714 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* con il 5,3% di share TV.