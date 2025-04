"Faccende complicate", le inchieste surreali di Valerio Lundini 

Certo di avere origini indiane, Lundini porta in Italia il Kabbadi uno sport di contatto a squadre tra i più praticati in India e si improvvisa coach. Da giovedì 17 aprile arrivano su RaiPlay due nuovi episodi della seconda stagione di “Faccende Complicate”, l’original della direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali diretta da Marcello Ciannamea, con le inchieste surreali del comico e conduttore romano.

Nel terzo episodio” La mia India” Lundini, certo di avere origini indiane, va in giro per conoscere meglio le sue radici e inizia dalla visita al tempio Sikh di Roma. Qui tra le tante tradizioni, scopre proprio il kabbadi, uno sport di contatto che si gioca 7vs 7 e che in India è popolare quanto il calcio in Italia. “C’è una puntata in questa nuova stagione di Faccende Complicate che si chiama “La mia India” - come “La Mia Africa” film che non ho mai visto - aggiunge Valerio Lundini. In questa puntata dopo aver scoperto che l’ 1,8%del mio sangue è indiano, sono andato a conoscere un po’ di indiani a Roma: Ho scoperto che gran parte di loro seguiva in India uno sport che qui non esiste. Si chiama kabbadi, un misto tra palla avvelenata e ruba bandiera ma senza palla e senza bandiera. Uno sport dove spesso e volentieri ci si fa male. Io non sarei in grado di giocarci - in vita mia ho fatto solo basket per due settimane alle elementari- ma ho creato la prima squadra di kabbadi romana. O almeno ci ho provato nei venti minuti di puntata!” Il fischio di inizio partita è riservato al sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Nella quarta puntata “Multe uniche della continuità dello spazio”, Lundini sbarca a Recanati, incuriosito da un agricoltore che ha collezionato ben 56 multe prese tutte con lo stesso autovelox. Per aiutarlo a pagare, il conduttore decide di organizzare una mostra d’arte a Roma, trasformando le sanzioni in origami di carta da mettere in vendita.

In “Faccende Complicate” Lundini incontra persone comuni, personaggi noti e testimoni di varie “faccende complicate”, trattando ogni tema “con la superficialità di un bambino delle scuole medie!”

“Faccende Complicate” è un original in dieci puntate di Rai Contenuti Digitali e Transmediali prodotto da Simona Ercolani per Stand by Me, interpretato diretto e scritto da Valerio Lundini. Scritto con Andrea Cancellario, Luigi Cruciani, Matteo Tiberia, Daniele Titta. A cura di Davide Acampora, produttrice esecutiva Stand by Me Giorgia Rossi Tani, delegato Rai Lorenzo Davanzati Forges.



