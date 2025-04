Sky Sport -Serie A News, nuovo format sul campionato

La Serie A di calcio entra nella fase decisiva della stagione, con tanti verdetti ancora da scrivere: dallo scudetto ai pass per le prossime Coppe Europee fino alla salvezza. Da oggi Sky Sport arricchisce il proprio racconto con due nuovi appuntamenti con tutte le notizie dai campi di allenamento, le interviste esclusive ai protagonisti e gli approfondimenti tattici curati dai talent sulle squadre coinvolte in questa appassionante volata finale.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì sino al termine del campionato, su Sky Sport 24 (canale 200, anche in streaming su NOW) andranno in onda due edizioni di Sky Sport – Serie A News, alle ore 15 e alle ore 19. Un format innovativo con un ampio e dettagliato focus sulla Serie A, che si aggiunge agli spazi di informazione e approfondimento dedicati alle Coppe Europee, al calcio internazionale, alla Serie B e alla Serie C che, ogni giorno, completano l’informazione calcistica di Sky Sport.

Con questi due nuovi appuntamenti, la Casa dello Sport di Sky conferma la propria centralità grazie a un racconto a 360 gradi, sempre presente dove gli eventi danno vita a notizie e dibattiti, in diretta sette giorni su sette.

Domani, mercoledì 23 aprile, in campo per il recupero della 33ª giornata Torino-Udinese, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW dalle 17.30 con Fabio Tavelli, Paolo Condò e Lorenzo Minotti, compreso il pre e post partita anche delle altre tre gare in programma, e dalle 23.30 un’edizione speciale di Serie A News con Stefano Borghi e Gianluca Di Marzio per rivedere tutte le immagini, le interviste e i commenti della giornata.