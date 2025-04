Final Four della CEV Champions League femminile in diretta su Dazn

Il grande volley continentale si prepara a tingersi di tricolore e DAZN sarà in prima fila per raccontarlo. Sabato 3 e domenica 4 maggio, dalla Ülker Sports Arena di Istanbul, andranno in scena le Final Four della CEV Champions League femminile. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su DAZN, per vivere il sogno europeo punto dopo punto. Un appuntamento che vedrà tre squadre italiane – Prosecco Doc Imoco Conegliano, Numia Vero Volley Milano, Savino Del Bene Scandicci – lottare per il titolo, assieme alle padrone di casa del VakifBank Istanbul, unico club straniero in gara, che si affideranno al talento e all’esperienza del coach modenese Giovanni Guidetti per diventare regine d’Europa.

Ad aprire le danze saranno le milanesi del Vero Volley che sabato 3 maggio alle 15:00 si scontreranno nuovamente con le Pantere della Imoco Conegliano - attuali campionesse in carica, galvanizzate da una stagione coronata da Mondiale per Club, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa – nell'ennesimo episodio di una rivalità a tratti leggendaria. A seguire, alle 18:00 sarà la volta di Scandicci, al debutto assoluto nelle Final Four, che proverà a sovvertire i pronostici contro il VakifBank, fresco campione nazionale. La finale per il 3° posto è in programma domenica 4 maggio alle 15:00, mentre il fischio di inizio della finalissima per contendersi il titolo sarà alle 18:00. Inviata speciale per DAZN, Maria Pia Beltran, che seguirà l’impresa delle italiane a Istanbul per raccontarne il cammino, carico di emozioni e aspettative. Per entrare ancora di più nel cuore della competizione, da oggi è disponibile su DAZN il contenuto inedito “Una Final Four per quattro… italiani: l’intervista agli allenatori”, con le interviste esclusive ai coach delle quattro formazioni: Daniele Santarelli (Conegliano), Stefano Lavarini (Milano), Marco Gaspari (Scandicci) e Giovanni Guidetti (VakifBank Istanbul). Racconti unici che, in vista del fischio di inizio, scalderanno l’attesa ripercorrendo i momenti chiave della stagione e condividendo riflessioni sincere su colleghi e squadre avversarie.