Il grande basket europeo su Dazn

Su DAZN la passione per il basket non si ferma e l’estate 2025 si preannuncia ricca di appuntamenti che vedono al centro della programmazione in app l'Eurobasket 2025. Dopo una stagione intensa, segnata dalle emozioni della Serie A e dai grandi match di Eurolega, il testimone passa alle Nazionali: tutti gli Europei FIBA maschili e femminili saranno, infatti, trasmessi su DAZN.

Si inizia con gli appuntamenti della Nazionale di basket femminile, in programma dal 18 al 29 giugno. Il Women’s EuroBasket verrà disputato per la prima volta in quattro paesi: Repubblica Ceca, Germania, Grecia e anche Italia, che torna a ospitare un girone dell'Europeo Femminile a distanza di ben 18 anni. La formazione allenata da Coach Andrea Capobianco, inserita nel gruppo B, giocherà tre partite di fila al PalaDozza di Bologna, rispettivamente contro Serbia (18 giugno), Slovenia (19 giugno) e Lituania (20 giugno), prima delle eliminatorie in Grecia, con l’obiettivo di migliorare il nono posto centrato dalla Nazionale di Lino Lardo nell’edizione 2023.

Ad agosto sarà invece il turno dell’Europeo maschile che vedrà scendere sul parquet anche l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco. Dal 27 agosto al 14 settembre saranno Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia ad ospitare la 42^ edizione dell’EuroBasket, con gli azzurri inseriti nel gruppo C insieme alla Spagna di coach Sergio Scariolo, alla Grecia di Giannis Antetokounmpo, a Georgia, Bosnia Erzegovina e ai padroni di casa di Cipro. Primo appuntamento giovedì 28 agosto, a Limassol, contro la Grecia, con l’intento di centrare le prime quattro posizioni valide per l’accesso alla fase successiva.

Su DAZN sarà possibile vivere al meglio il racconto di entrambi gli Europei con la telecronaca in italiano delle migliori partite, arricchita nei grandi appuntamenti dal commento tecnico e dalle analisi di voci esperte del grande basket.

