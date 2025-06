Sky Inclusion Days, Moro: "L’alpinismo è un’oasi di libertà"

Gli ottomila al chiodo

Il titolo è provocatorio. Quando uno dice che appende qualcosa al chiodo in genere si ritira. Al chiodo appendiamo un modo di fare gli ottomila con una certa etica, senza ossigeno, senza sciarpa. Oggi questi ottomila fatti così non ci sono quasi più, anzi non li conosce quasi più nessuno. Forse Messner è il nome più conosciuto, su 1000 persone circa 150 sanno chi è. È un libro propositivo, l’alpinismo è un’oasi di libertà. Comunque, questi alpinisti hanno cambiato l’economia del Paese. Oggi c’è un’industria turistica ben gestita e una ricchezza che rimane all’interno. Voglio fare una celebrazione del fallimento, ho scritto addirittura un libro quando ho toccato gli abissi. L’uomo è progettato per vincere fallendo. Prima di camminare facciamo una serie di tentativi, fino a quando riusciamo a rimanere in piedi. La percezione del limite è importante perché ci fa capire che i limiti esistono e vanno spostati, senza affrontarli con spavalderia. L’azzardo spesso può costare caro.

La vetta non è il traguardo

Fare questo lavoro è un privilegio in un mondo dove tutti abbiamo il telefonino con Google Earth, ma ciò che manca è il contatto epidermico, esponenziale, d’incontro. Io ho conosciuto tante persone che mi hanno fatto cambiare idea su quelli che avrei incontrato un giorno. L’esperienza epidermica è il successo indiscusso che porti a casa, indipendentemente dall’essere stati sulla vetta o meno. La vetta non è il traguardo. Devo conservare le forze per tornare, ma devo anche saper riconoscere che un percorso in salita è evidente, mentre in discesa non è visibile.

L’incidente con gli amici di sempre

Li ho cercati per un quarto d’ora e non di più perché stavo morendo. Ho capito che erano sepolti per sempre. Non abbiamo trovato nulla ed è scesa un’altra valanga. La montagna ha detto: “Lasciali lì che ci penso io”. Per me la cosa più brutta è stata voltarmi, lasciare i miei amici e provare a sopravvivere. Dal ’97 a oggi ci sono stato pochi giorni fa in quella zona e ogni volta sbircio. Questa tragedia mi ha fatto capire che puoi essere preparato quanto vuoi, ma l’imprevedibile c’è sempre. Ed è il bello della nostra esistenza.