Open d'Italia 2025 di golf, dove vederlo in tv

Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour da giovedì 26 a domenica 29 giugno. Sul percorso dell’Argentario Golf Club di Monte Argentario, in Toscana, l’Open d’Italia, che giunge alla 82^edizione a 100 anni dal primo torneo italiano.Tutte le quattro giornate della tappa italiana andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.