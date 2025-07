Wimbledon, grandi ascolti per le semifinali

Ottimi dati anche per la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, dalle 14.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K. Il match che ha visto trionfare lo spagnolo in quattro set ha ottenuto 507 mila spettatori medi con il 6,3% di share TV e 1 milioni e 600 mila contatti unici. Grande performance anche per lo studio postpartita che ha mediato 345 mila spettatori medi.

Appuntamento domani, domenica 13 luglio alle 17, con la finale della 138esima edizione del “The Championships” tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.