La Bundesliga su Sky fino al 2029

Sky sarà la casa della Bundesliga per altre 4 stagioni: il campionato tedesco resterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per altre 4 stagioni, fino al 2028/2029. Un altro importante annuncio per la Casa dello Sport di Sky, che si prepara a trasmettere anche per la prossima stagione fino a 5 partite per turno. Weekend ricchi di gol ed emozioni che Sky continuerà a raccontare con studi e approfondimenti pre e post partita, oltre all’appuntamento quotidiano con Euro Show.