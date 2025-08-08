Da Inter e Milan a Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e Bologna: il super weekend di amichevoli in diretta su Dazn

Si apre oggi, venerdì 8 agosto, un weekend di grande spettacolo, con l’Inter che alle 20:00 scenderà in campo col Monaco. Domani, sabato 9 alle 13:45, la Fiorentina di Pioli sfiderà in Inghilterra il Manchester United, mentre alle 15:30 l’Atalanta giocherà a Colonia con il Koln. A seguire, alle 16:00 il Milan di Allegri affronterà a Dublino il Leeds. E ancora Werder Brema-Udinese e Heidenheim-Parma alle 15:30, Everton-Roma e Burnley-Lazio alle 16:00, Stoccarda-Bologna alle 17:00, Rennes-Genoa alle 18:00 e Everton Legends-Roma Legends alle 18:15. Alle 19 il Napoli ospiterà il Girona a Castel di Sangro, mentre alle 21 il Torino affronterà il Valencia in Spagna. Oltre alle big della Serie A, alle 21 di sabato sera riflettori puntati sul Palermo, che coglie l’occasione della partita in casa col Manchester City per festeggiare i 125 anni del club rosanero.

La giornata di domenica 10 non sarà da meno. Da Dublino, il Milan si sposterà nella capitale inglese per sfidare il Chelsea alle 16:00, mentre la Juventus di Tudor sarà ospite del Borussia Dortmund a partire dalle 17:30. Queste amichevoli sono solo un assaggio di quello che aspetterà i tifosi italiani fra poco più di due settimane, col calcio d’inizio della Serie A Enilive 2025/26 atteso per sabato 23 agosto su DAZN.

Come vedere le amichevoli su DAZN

Tutte le amichevoli sono incluse, senza costi aggiuntivi, all’interno degli abbonamenti DAZN Family, DAZN Full e DAZN Goal, ad eccezione delle partite del Napoli che sono state messe a disposizione dal club stesso in modalità pay-per-view per gli utenti già abbonati a DAZN. Il programma delle amichevoli estive su DAZN è in continuo aggiornamento e disponibile su dazn.com/amichevoli