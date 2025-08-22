Canale 21 Sport, una stagione da campioni

Parte sabato 23 agosto al fischio finale di Sassuolo Napoli la stagione sportiva di Canale 21. L'emittente ha predisposto un ricco palinsesto sportivo per seguire la stagione del Napoli in Italia ed in Europa. Riflettori puntati anche sulla serie B con Avellino e Juve Stabia, le campane di Serie C, tutte le altre discipline sportive.

Nel palinsesto sportivo di Canale 21 spicca Campania Sport sia nel post gara con la diretta delle conferenze dei protagonisti che nel tradizionale format domenicale (20.40). Torna Champions 21 per raccontare la cavalcata europea degli uomini di Conte. Pronti anche programmi speciali per Coppa Italia e SuperCoppa ed aggiornamenti quotidiani ed ogni edizione del VG21.

Pronta a scendere in campo anche la squadra di Canale 21 con Titti Improta, Umberto Chiariello, Peppe Iannicelli, Manuel Parlato, Antonio Papa e tanti autorevoli commentatori ed opinionisti. "I nostri telespettatori - dichiara l'editore di Canale 21 Paolo Torino - vivranno con il Napoli una stagione da Campioni. Racconteremo giorno per giorno, partita per partita la straordinaria stagione azzurra con dirette dal Maradona e dagli stadi d'Italia ed Europa , trasmissioni storiche, appuntamenti speciali all'insegna della competenza, passione e qualità".