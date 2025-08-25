MyClubPass, la nuova campagna di Dazn

DAZN, piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo, sceglie Alkemy BX, l’area di Alkemy dedicata a design, creatività e produzione, per raccontare MyClubPass, la nuova offerta dedicata ai tifosi, che ha fatto il suo debutto in occasione della nuova stagione di Serie A Enilive 2025/26. Scelta a seguito di una gara, Alkemy BX firma la creatività, lo sviluppo e la produzione della campagna integrata per MyClubPass di DAZN, il nuovo piano pensato per i tifosi che desiderano guardare esclusivamente la propria squadra del cuore di Serie A Enilive, con una formula dedicata in un solo Pass. Il concept creativo della campagna prende vita da un’intuizione tanto semplice quanto straordinaria: in un calcio moderno sempre più guidato da dati, tattiche e tecnologia, il tifo rimane un’esperienza autentica e profondamente istintiva. Quello di chi segue la propria squadra è uno sguardo innamorato, che difficilmente accetta sfumature e interpreta ogni episodio con la forza della passione.

Quando ami davvero, vedi solo quello che vuoi vedere. E in questo sta tutta la magia del tifo. “Vedi solo quello che vuoi vedere” è il razionale che dà forma a questa visione: un inno a chi vive il calcio come una fede assoluta, capace di filtrare e reinterpretare la realtà con lo sguardo di chi ama e supporta solo il proprio club. Con MyClubPass, DAZN vuole celebrare questa dedizione assoluta, offrendo un’esperienza su misura per chi sceglie di seguire ciò che conta davvero: la propria squadra del cuore. È una dichiarazione d’amore per chi vive il calcio in modo viscerale, trasformando ogni partita in un rito e ogni azione in uno spettacolo.

La campagna, anticipata da un teaser, è on air dal 18 agosto, sostenuta da un piano media articolato, che prevede uno spot TV in formato 30” e 15”, pianificato sui canali RAI, Mediaset, CairoRCS Media, PRS, SKY e Discovery, diversi tagli declinati per il digitale (tra cui anche un video formato 45”) e una campagna di social adv focalizzata su tutte le squadre del nostro Paese. Il key visual è inoltre protagonista di una pagina tabellare sui maggiori quotidiani sportivi italiani.

Realizzata dalla casa di produzione interna di Alkemy BX con la regia di Alessandro De Leo, la campagna mette in scena i momenti-chiave di una partita dal punto di vista, volutamente parziale, dei tifosi. Le immagini si intrecciano con la voce narrante e le esclamazioni autentiche degli attori, procedendo a ritmo vivace sulle note delle celebri opere Il Barbiere di Siviglia e La gazza ladra di Rossini, che amplificano l’epica emozionale con una connotazione ironica e solenne al tempo stesso.

“Partiamo da una verità: i tifosi vedono solo ciò che vogliono vedere. Nel bene e nel male, filtrano i match con lo sguardo della passione assoluta per la propria squadra. Ed è esattamente questa la caratteristica alla base del nuovo prodotto DAZN, il MyClubPass. – commenta Marco Tironi, Chief Creative Officer di Alkemy BX – Da qui è nata una campagna di quelle che in Alkemy ci piace fare. Ringraziamo DAZN per la fiducia che ci ha accordato e fatto sentire durante tutte le fasi di sviluppo del progetto”.