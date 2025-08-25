Calciomercato – L’Originale, al via l’ultima settimana on tour dell’estate 2025

Al via l’ultima settimana on tour dell’estate 2025 di Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, su Sky e in streaming su NOW. Una vera e propria volata finale, 7 giorni intensi, da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre, su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Dopo 8 splendide località, Siracusa è la tappa conclusiva del tour estivo che ha appassionato l’Italia e le sue piazze da nord a sud, isole comprese. In questa settimana, ogni sera, l’Ortea Palace Hotel, a due passi dall’iconico centro storico di Ortigia, sarà il teatro del racconto delle trattative del mercato estivo, insieme ai volti di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale.