Calciomercato – L’Originale, al via l’ultima settimana on tour dell’estate 2025

Una vera e propria volata finale, 7 giorni intensi, da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre, su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
Calciomercato – L’Originale, al via l’ultima settimana on tour dell’estate 2025
2 min

Al via l’ultima settimana on tour dell’estate 2025 di Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, su Sky e in streaming su NOW. Una vera e propria volata finale, 7 giorni intensi, da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre, su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Dopo 8 splendide località, Siracusa è la tappa conclusiva del tour estivo che ha appassionato l’Italia e le sue piazze da nord a sud, isole comprese. In questa settimana, ogni sera, l’Ortea Palace Hotel, a due passi dall’iconico centro storico di Ortigia, sarà il teatro del racconto delle trattative del mercato estivo, insieme ai volti di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale.

Stasera, lunedì 25 agosto, in occasione di Inter-Torino (alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW), e venerdì 29 agosto, per Lecce-Milan (alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW), da Siracusa andrà in onda anche il prepartita, dalle 20, e il postpartita, dalle 22.45, con le immagini di gara, interviste dai campi e collegamenti con gli inviati. Lunedì 1° settembre, poi, il gran finale, da Milano, per la chiusura del mercato. Puntata speciale di Calciomercato – L’Originale dalle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti – inviati all’Hotel Sheraton Milan San Siro - Fayna, Luca Marchegiani, Beppe Bergomi, Gianfranco Teotino e Marco Bucciantini.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV