I campionati universitari statunitensi NCAA di football americano e basket su Dazn

DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, ha acquisito i diritti per trasmettere live i campionati universitari statunitensi NCAA di football americano e basket, tramite un accordo pluriennale di sublicenza con ESPN (Entertainment & Sports Programming Network). A partire dalla stagione 2025, i fan di alcuni Paesi selezionati in Europa e nella regione MENA* potranno seguire, in modalità gratuita per un periodo limitato, durante la stagione regolare, fino a 25 partite di college football a settimana in esclusiva su DAZN, inclusi gli incontri più importanti delle principali conferenze come SEC, ACC e Big 12. L’offerta includerà anche il College Football Playoff completo e il CFP National Championship, così come tutte le principali partite dei bowl. Inoltre, DAZN trasmetterà ogni sabato l’iconico show pre-partita College GameDay, insieme a una serie di contenuti di football on-demand disponibili sulla piattaforma. La piattaforma di intrattenimento sportivo leader al mondo trasmetterà anche circa 20 partite a settimana tra basketball maschile e femminile, oltre alle 63 partite di March Madness sia maschile sia femminile, inclusi tutti gli incontri di Elite Eight, Final Four e i Campionati Nazionali. La piattaforma rafforza così la propria offerta internazionale di sport statunitensi, con college football e basketball che si vanno ad aggiungere a NFL Game Pass (esclusi Cina e USA) e NHL.TV (esclusi USA, Canada e Paesi Nordici).