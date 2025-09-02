NFL Game Pass, nuove modalità per vivere le partite su Dazn

DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, e la National Football League sono pronte a dare il via a una spettacolare stagione NFL 2025 su NFL Game Pass, disponibile in oltre 200 mercati. Sulla scia del successo della partnership strategica decennale, DAZN e la NFL ampliano ulteriormente la portata globale del football americano, offrendo ai fan nuove modalità per vivere le partite su NFL Game Pass. Dopo la significativa crescita in termini di audience e abbonamenti registrati lo scorso anno, DAZN introduce funzionalità innovative per migliorare l’esperienza degli utenti e rendere la nuova stagione la più coinvolgente e immersiva di sempre.Con NFL Game Pass, gli appassionati potranno seguire in diretta tutte le partite (fatte salve alcune restrizioni applicate in UK e Irlanda), incluse le International Games 2025 e il Super Bowl LX, oltre a NFL RedZone, NFL Network, NFL Originals ed esclusivi contenuti DAZN.

Dalla Week 1 della regular season, gli aggiornamenti introdotti da DAZN porteranno tutti gli abbonati a NFL Game Pass ancora più vicino all’azione. La nuova funzione Content Select and Switch consentirà agli utenti di scegliere, da un’unica finestra, i contenuti che desiderano vedere, come replay completi, highlights e “Game in 40”. Contemporaneamente, la funzionalità Fan Zone si arricchirà di modalità interattive come votazioni, sondaggi e pronostici, disponibili su un’ampia gamma di dispositivi, in sempre più lingue e con nuove opzioni di chat. La registrazione e l’accesso sono stati semplificati: ora gli utenti possono accedere a NFL Game Pass tramite email o account social da Facebook, Gmail, Apple e non solo.

Con l’abbonamento Ultimate, i tifosi potranno godere di vantaggi esclusivi che rendono la visione ancora più premium e coinvolgente. Tra questi, la funzionalità Multiview permetterà di vivere un’esperienza di visione personalizzata e seguire in diretta fino a quattro partite in contemporanea, per non perdere nemmeno un’azione di gioco. Sarà disponibile su web, mobile, tablet e dispositivi Apple TV tramite la funzione “Build Your Own” e con opzioni preconfigurate, “Ready For You”, anche su Smart TV. Inoltre, beneficeranno di tutte le partite del Thursday Night Football e del Sunday Night Football in High Dynamic Range (HDR), della possibilità di vincere i biglietti delle International Games e di uno sconto del 20% per il merchandise ufficiale su NFLShop.com.

Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, ha dichiarato: “NFL Game Pass su DAZN è la destinazione finale per i fan della NFL. Le nostre nuove funzionalità e l’esperienza di visione avanzata renderanno questa stagione la più immersiva di sempre su DAZN, portando l’azione della NFL ai tifosi di tutto il mondo.”

Sameer Pabari, Managing Director, International Media della NFL, ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di offrire i migliori contenuti NFL ai fan di tutto il mondo, per un’altra stagione entusiasmante su DAZN grazie a NFL Game Pass.”

