Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

A house of dynamite, guarda il trailer dell'attesissimo nuovo film di Kathryn Bigelow

La pellicola, presentata a Venezia, sarà nelle sale dall’8 ottobre e dal 24 ottobre solo su Netflix
A house of dynamite, guarda il trailer dell'attesissimo nuovo film di Kathryn Bigelow
1 min

ROMA - Dopo la presentazione in anteprima in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, Netflix rivela il teaser trailer di A house of dynamite, il nuovo film della regista premio Oscar Kathryn Bigelow, che sarà disponibile in cinema selezionati dall’8 ottobre e dal 24 ottobre solo su Netflix. La pellicola vedrà tra i protagonisti Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris e Gabriel Basso.

La trama del film

Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV