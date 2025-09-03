A house of dynamite, guarda il trailer dell'attesissimo nuovo film di Kathryn Bigelow

ROMA - Dopo la presentazione in anteprima in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, Netflix rivela il teaser trailer di A house of dynamite, il nuovo film della regista premio Oscar Kathryn Bigelow, che sarà disponibile in cinema selezionati dall’8 ottobre e dal 24 ottobre solo su Netflix. La pellicola vedrà tra i protagonisti Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris e Gabriel Basso.