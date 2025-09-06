Ogni Maledetto Fantacalcio, quando il gioco si fa duro....

Il fantacalcio è maestro di vita ma è anche religione. È un rito ma anche un lavoro. Insomma, non importa come lo intendete, basta che non lo sminuite chiamandolo semplicemente gioco. “ Ogni Maledetto Fantacalcio ”, il film comedy di 90 minuti (recupero incluso) di Netflix reinterpreta il senso profondo del Fantacalcio arricchendolo con gli ingredienti tipici di un giallo. C'è una scomparsa misteriosa, la polizia che indaga e il tentativo di ricostruire l'accaduto come fosse un puzzle da completare. Il tutto con una spolverata di ironia che rende questo film davvero godibile e adatto a tutti. Alla regia c'è Alessio Maria Federici e il cast è di prim'ordine : ci sono Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti, con la partecipazione di Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e Leonardo Pavoletti. Sì, proprio l'attaccante del Cagliari che compare in un cameo.

Di cosa parla il film: la trama e il cast

Per vedervi questo film non avrete nemmeno la scusa di non conoscere le regole del fantacalcio perché sarà proprio Diletta Leotta a spiegarvi il funzionamento in meno di un (memorabile) minuto. Il film è disponibile su Netflix e la domanda da cui parte è semplice quanto essenziale: fino a che punto ci si può spingere per vincere al Fantacalcio? La prima a porsi questo quesito è una giudice dal sarcasmo tagliente (Caterina Guzzanti), mentre interroga Simone (Giacomo Ferrara), spensierato trentenne, sceneggiatore più libero che professionista, nonché improbabile sospettato per la misteriosa scomparsa di Gianni (Enrico Borello). Gianni non è solo il suo migliore amico, è anche il campione in carica della Lega Fantacalcio “Mai una gioia” nella quale da anni si riunisce un gruppo di amici tanto storici quanto assurdi. Il giorno del suo matrimonio – e dell’ultima, decisiva giornata di campionato – Gianni però non si è presentato all’altare e, ancora più strano, non ha messo la formazione. Le surreali indagini coinvolgono tutta la folle comitiva, inclusa Andrea (Silvia D’Amico), l’ultima arrivata, che forse nasconde più di un segreto. Dalla chat di gruppo si scatena il delirio: insulti, accuse, screen compromettenti… e una quantità sospetta di minacce di morte. È possibile che qualcuno abbia davvero fatto del male a Gianni? Perché a volte, il Fantacalcio non è solo un gioco. È una questione di vita, bonus… e vendetta.