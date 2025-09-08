Ottimi ascolti nella grande domenica di sport su Sky

Ottimi ascolti per tennis, motori e basket nella grande domenica di sport su Sky. Ieri nella Casa dello Sport sono stati 1 milione 542 mila gli spettatori medi in total audience* per la finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - dalle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - con 2 milione 762 mila contatti unici**, il 9,2% di share TV* e un picco di 1 milione 720 mila spettatori** alla fine del secondo set. Il match vinto dallo spagnolo è stato il quarto miglior ascolto di sempre per una partita di tennis su Sky.

Nella domenica non stop di Sky anche i motori. Il Gran Premio d’Italia di F1 a Monza che ha visto trionfare Max Verstappen – dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in chiaro su TV8 – ha fatto registrare 3 milioni 75 mila spettatori medi in total audience* e 5 milioni 747 mila di contatti unici**, con il 23,1% di share TV*. In particolare, Il GP è stato seguito da 1 milione 37 mila spettatori medi in total audience* su Sky, con 1 milione 822 mila contatti unici** e il 7,2% di share TV*. Su TV8 sono stati 2 milioni 36 mila gli spettatori medi in total audience* con 4 milioni 54 mila contatti unici** e il 15,6% di share TV*.

In pista anche la MotoGP, con il Gran Premio di Catalunya - dalle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP – che ha mediato 590 mila spettatori in total audience*. La vittoria di Alex Marquez a Barcellona ha raccolto anche 836 mila contatti unici**, con il 4,2% di Share TV*.

Anche il basket nella ricca domenica della Casa dello Sport: l’ottavo di finale degli Europei tra Italia e Slovenia è stato visto da 381 mila spettatori medi in total audience*, con oltre 1 milione di contatti unici** e il 3,4% di share TV**.