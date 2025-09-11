Riparte il Bello del Calcio con tante novità

Tradizione e innovazione, conferme ma anche tante novità: su tutte l’intelligenza artificiale che per la prima volta irromperà come ospite in un programma televisivo in Italia. Durante l’evento di presentazione si è sentita la voce di Willi, che stuzzicherà e interagirà con il parterre, il pubblico stimolando la creatività de giornalista Gianluca Gifuni. Viaggia così tra la storia e il fascino del futuro il “Bello del Calcio”, la trasmissione regina degli ascolti in Campania che oggi ha presentato la sua quattordicesima edizione nella suggestiva cornice di Palazzo Petrucci. Lunedì sera alle 20:50 su Televomero (canale 11 dgt) il dibattito sul Napoli più seguito tornerà con un parterre di grande spessore: su tutti Pierpaolo Marino e Stefan Schwoch che hanno presenziato alla conferenza stampa di presentazione, oltre a tanti giornalisti come Francesco Marolda e Gianluca Vigliotti. Allieterà poi il lunedì sera in tv a livello musicale la Enzo Marino Band. L’appuntamento in tv poi è doppio perché a Televomero il pallone è di casa e trova spazio anche il giovedì sera con Giochiamo D’Anticipo. Eccezionalmente la prossima settimana traslocherà al mercoledì, alla vigilia di Manchester City-Napoli. Durante l’evento sono intervenuti attraverso dei videomessaggi altre personalità illustri che arricchiranno il parterre: Franco Ordine, Maurizio De Giovanni, Fulvio Collovati, Fabrizio Biasin e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.